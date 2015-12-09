بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال

فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة البطالة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل للشباب ونشر ثقافة العمل الحر، وقع اليوم، الأربعاء، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بروتوكول للتعاون مع الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال والمستثمرين، للتعاون مع المحافظة وجهاز تشغيل الشباب لتنفيذ مبادرة "اشتغل"، التى تتيح طرح فرص جديدة للتدريب والتشغيل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية بالشركات والمصانع ومراكز التدريب المتخصصة، وذلك لتدريب ورفع كفاءة الشباب وإعداد وتأهيل الكوادر المدربة منهم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل وفدا من أعضاء وممثلى الجمعية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة برئاسة المهندس أحمد مشهور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال ومحمد طيرة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومصطفى جبر، رئيس فرع الجمعية لمدن القناة، ومحمد عاشور عضو الجمعية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعا إلى تضافر كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد لنشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب وإعادة تأصيل ثقافة العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية وبناء مصر الجديدة.