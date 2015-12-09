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بيطرى المنصورة يشكل 4 لجان لمطاردة كلب ضال أصاب 15 شخصا

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بيطرى المنصورة يشكل 4 لجان لمطاردة كلب ضال أصاب 15 شخصا بيطرى المنصورة يشكل 4 لجان لمطاردة كلب ضال أصاب 15 شخصا
صرح الدكتور محمد جمعة وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، أنه فور وصول الحالات المصابة بعقر الكلب الضال إلى مستشفى الحميات، تم صرف الأمصال لهم، وخرجوا جميعا، وتم تشكيل 4 لجان برئاسة مديرى الإدارات البيطرية وفرق العمل مع شرطة المرافق بشارع طلعت حرب و قولنجيل وجديلة وشارع المدارس والدراسات، للبحث عن الكلب والتعامل معه بطريقة آمنة.

ويتم التعامل مع تلك الكلاب غير المرخصة والتى تعتبر كلابا ضالة بالخرطوش من شرطة المرافق وبالطعوم و بالسموم من البيطريين التى يتم وضعها على أماكن تجمع القمامة، ويتم عمل حملات أسبوعية للقضاء على تلك الكلاب، وما حدث اليوم أنه من الممكن أن أحد الكلاب أثناء اقتناصه أصيب بحالة من الهياج وفقد السيطرة على نفسه فتهجم على أحد المارة وتم متابعة تلك الحالات.


>- كلب ضال "يعض" 15 شخصا بمنطقة توريل بالمنصورة
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