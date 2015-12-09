8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بجولة الإعادة عن دائرة بندر ومركز دمنهور

حروب خفية بين المرشحين

سيدة واحدة تخوض جولة الإعادة

شهدت دائرة بندر ومركز دمنهور حالة من التنافس الشديد بين 8 مرشحين للفوز بـ4 مقاعد عن الدائرة، والتى اشتعلت فيها المنافسة فور إعلان النتيجة ودخولهم جولة الإعادة، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وتشهد الدائرة حالة من النشاط الدءوب بين المرشحين للتواصل من أبناء الدائرة خاصة فى قرى مركز دمنهور.>وشهدت الدائرة حالة من الحروب الخفية بين المرشحين فى محاولة لاجتذاب أكبر قدر من المؤيدين خاصة مع قرب إجراء جولة الإعاد ، ويتنافس كل من على عبد الواحد عتمان، الذى حصل على 48 ألفا و714 صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات، ويعتمد عتمان على تقديم الخدمات بقرى مركز دمنهور، وسناء أنور برغش والتى حصلت على 46 ألفا و594 صوتا.>وتعتبر السيدة الوحيدة التى تشارك فى جولة الإعادة والتى لها قاعدة جماهرية عريضة ببندر دمنهور، وتعتبر سناء وعتمان من أقوى المرشحين فى الدائرة اللذان حجزا مقعدهما فى البرلمان بعد حصولهما على أعلى الأصوات، والمعتز بالله على النجار، مرشح حزب الوفد، والذى حصل على 32 ألفا و286 صوتا والذى يعمل أستاذا بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، ويعتمد على تقديم الخدمات خاصة فى قرى مركز دمنهور من خلال الجمعيات الخيرية التى يرأسها.

ويعد النجار الحصان الأسود لهذا السباق بعد حصوله على المركز الثالث فى جولة الإعادة، والعقيد عادل عقدة والذى حصل على 30 ألفا و933 صوتا والذى يعتمد على تواصله مع أهالى الدائرة وخلفيته العسكرية لكونه من أبناء القوات المسلحة، وعادل عبد الوهاب حماد والذى حصل على 30 ألفا 581 صوتا، والذى يعتمد أساسا على عائلته بمجلس قرية إفلاقة ذو الكتلة التصويتية العالية، وعصام إبراهيم الفقى والذى حصل على 30 ألفا و36 صوتا، والذى يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات، ويعتمد على علاقته مع كبار العائلات فى الدائرة، ورجل الأعمال عبد الباسط الشرقاوى، مرشح حزب السلام الديمقراطى والذى حصل على 26 ألفا و258 صوتا، ويعتمد على خدماته وتواصله مع أهالى الدائرة خاصة مجلس قرية شرنوب وبندر دمنهور، وعبد الرءوف الطنيخى مرشح حزب مستقبل وطن، والذى حصل على 23 ألفا و295 صوتا، ويعتمد على عائلته بمجلس قرية دسونس أم دينار، على خلفية النائب البرلمانى الراحل فايز الطنيخى والذى كان من أقوى مرشحى مركز دمنهور خلال عدة دورات انتخابية.

اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية

محكمة القضاء الإدارى

>وكانت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية، بمحافظة البحيرة، قد أعلنت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب المؤجلة، بالدائرة الأولى التى تضم مركز وبندر دمنهور وأكدت اللجنة أن نسبة التصويت بلغت 127 ألفا و234 ناخبا من إجمالى 551 ألفا و752 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت لاختيار 4 مرشحين من بين 51 مرشحا، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 120 ألفا و46 صوتا مقابل 7188 باطلا.>يذكر أن محكمة القضاء بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، قد قضت بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وبطلانها بالدائرة الأولى، التى تضم بندر ومركز دمنهور قبل جولة إعادة المرحلة الأولى، وذلك لإدراج اسم مبروك زعيتر فى كشوف المرشحين رغم الحكم بسجنه 5 سنوات فى قضية الشروع فى قتل وإحراز سلاح نارى، وتمت إعادة الانتخابات يومى الأحد والاثنين الماضيين، وسط حالة من الإقبال الضعيف بين الناخبين للإدلاء بأصواتهم.