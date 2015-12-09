الشرقية تطالب الأبنية التعليمية بإعداد تقرير حول مدرسة كفر أبو جبل

طالب اللواء سامى سيدهم، نائب محافظ الشرقية، الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعداد تقرير هندسى لمدرسة أبو جبل مركز الزقازيق الآيلة للسقوط، والتى تشكل خطورة على حياة التلاميذ، ومعرفة مدى استمرار الدراسة فيها لهذا العام.

وذلك بعد أن عرض رئيس مركز ومدينة الزقازيق مشكلة المدرسة، وطلب بسرعة إزالتها بعد أن ثبت تقرير هيئة الأبنية التعليمية أنها لا تشكل خطورة على حياة التلاميذ وتعمل حتى نهاية العام الدراسى، ثم بعد ذلك تتم إزالتها وبناؤها، مشيراً إلى أن الأهالى قد قاموا بإصدار قرار الإزالة بالاشتراك مع الوحدة المحلية.

وشدد نائب المحافظ على تقرير هندسى من الهيئة مضاف إليه قرار الإزالة لاتخاذ قرار عاجل بشأن مدرسة أبو جبل، وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المصغر اليوم، بحضور عدد من مديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.