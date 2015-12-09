بالصور.. مؤتمر جماهيرى لنقابة الأشراف لدعم الرئيس السيسى بالفيوم

قال محمود الشريف نقيب الأشراف فى مصر والوطن العربى والإسلامى، إن الأشراف فى كافة ربوع الجمهورية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد لجهوده المضنية فى تقدم ورفعة الوطن .

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة والطرق التى يتم رصفها فى كافة المحافظات ومشروع قناة السويس الجديدة ومبادرة انخفاض الأسعار والسلع التموينية المتوفرة بأسعار تناسب كل الأسر المصرية خير دليل على أن الرئيس السيسى همه الشاغل المواطن المصرى، إننا نعمل معاً كفريق واحد، من أجل استقرار هذا الوطن من خلال العمل الجاد والمستمر، آخذين من رسول الله القدوة والمثل العليا والأخلاق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته نقابة الأشراف الفرعية بمركز طامية بالفيوم تحت رعاية وبحضور المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهد فعاليات المؤتمر اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، ومحمود الشريف نقيب أشراف مصر والعالم العربى والإسلامى، ومجدى هلال رئيس نقابة الأشراف الفرعية بطامية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالفيوم ورجال الإعلام والصحافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى وقراءة آيات من الذكر الحكيم وتضمن الحفل فقرات للإنشاد الدينى والأغانى الوطنية.

وفى كلمته أشار محافظ الفيوم على حرصه الدائم على حضور مثل تلك المؤتمرات التى تعبر عن تلاحم كل قوى الشعب لدعم البلاد والرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة، مشيرًا إلى أن عجلة التنمية تسير فى طريقها الصحيح وأن كافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتعود إلى مصر ريادتها على المستوى الداخلى والخارجى.

ووجه المحافظ شكره لنقابة الأشراف على إقامة المؤتمر لدعم الرئيس والجيش والشرطة، متمنيًا أن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى نرى مصر فى أبهى وأحسن صورة.

وأكد أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الدعم المستمر من النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى للوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء للمشاركة فى رسم مستقبل أفضل لمصر ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مشيداً بدور نقابة الأشراف وجهودها المستمرة فى تنظيم المؤتمرات الداعمة فى مختلف القطاعات التنموية.

وأكد المحافظ أن مصر ماضية قُدماً فى تحقيق أهدافها بعد استكمال استحقاق خارطة الطريق بانتخابات مجلس النواب، مضيفاً أن هذه المؤتمرات تؤكد تكاتف الشعب المصرى مع قيادته السياسية جنباً إلى جنب، كما تمثل مظهراً إيجابياً للمشاركة الفعالة لمؤازرة جهود الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تأتى تزامناً مع احتفالات العالم العربى والإسلامى بالمولد النبوى الشريف لنأخذ العبرة والموعظة الحسنة من نهج رسولنا الكريم، داعياً جميع المواطنين إلى التوحد والتعاون معاً يداً واحدة.

فيما أكد الأديب منتصر ثابت مدير عام قصر ثقافة الفيوم، أن الشعب المصرى بكل طوائفه يدعمون استقرار البلاد المتمثل فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن مصر تسير فى طريقها الصحيح نحو الرقى والتقدم المنشود فى ظل القيادة الحكيمة المتمثلة فى الرئيس والجيش والشرطة فهم عمود استقرار الوطن.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم ونقيب الأشراف الدروع التذكارية، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لفرقة الإنشاد الدينى ببيت ثقافة طامية، كما قرر نقيب الأشراف دعم الفرقة بمكافأة مالية بنفس المبلغ.

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