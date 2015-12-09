أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مرتضى منصور لباكيتا: أنت رئيس جمهورية الزمالك

Google+ Print
بالفيديو - مرتضى منصور لباكيتا: أنت رئيس جمهورية الزمالك بالفيديو - مرتضى منصور لباكيتا: أنت رئيس جمهورية الزمالك

"أنت رئيس جمهورية الكرة في نادي الزمالك".. هكذا بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه مع ماركوس باكيتا بعد وصول البرازيلي إلى القلعة البيضاء.

الزمالك أعلن رسميا تولي باكيتا مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي رحل إلى نادي السد.

ووصل باكيتا صباح يوم الأربعاء إلى مقر نادي الزمالك لأول مرة ليعقد اجتماعا مع مجلس إدارة بحضور مرتضى منصور وإسماعيل يوسف.

ووجه مرتضى منصور 3 رسائل للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك يستعرضهم FilGoal.com.

(1)

التدخل في العمل الفني؟ سريعا ما أجاب مرتضى منصور حول الاستفسار الذي دائما يشغل بال جماهير الزمالك.

وقال مرتضى منصور لباكيتا: "أنت رئيس جمهورية الكرة في نادي الزمالك. أنت المسؤول الأول والأخير عن الملعب".

وأضاف "لن يحضر أي شخص من المجلس للتدريبات ولن يتدخل أي أحد في عملك".

(2)

أزمة مستحقات؟ لا. لا يوجد ذلك في نادي الزمالك.

وأوضح مرتضى لباكيتا: "كل لاعب في صفوف الفريق تحصل على مستحقاته بشكل كامل".

وأردف "حتى الهارب فيريرا أمواله متوفرة وباسمه في البنك بالعملة المصرية".

(3)

الأفضل في . هكذا أكد مرتضى منصور للمدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وأكمل حديثه قائلا "أنت تمتلك الأفضل في مصر من لاعبين وجهاز فني مساعد وإداري ومجلس إدارة".

وأتم "بالتوفيق لك لحصد كل البطولات".

شاهد حديث مرتضى منصور لباكيتا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا