بالفيديو - مرتضى منصور لباكيتا: أنت رئيس جمهورية الزمالك

"أنت رئيس جمهورية الكرة في نادي الزمالك".. هكذا بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه مع ماركوس باكيتا بعد وصول البرازيلي إلى القلعة البيضاء.

الزمالك أعلن رسميا تولي باكيتا مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي رحل إلى نادي السد.

ووصل باكيتا صباح يوم الأربعاء إلى مقر نادي الزمالك لأول مرة ليعقد اجتماعا مع مجلس إدارة بحضور مرتضى منصور وإسماعيل يوسف.

ووجه مرتضى منصور 3 رسائل للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك يستعرضهم FilGoal.com.

(1)

التدخل في العمل الفني؟ سريعا ما أجاب مرتضى منصور حول الاستفسار الذي دائما يشغل بال جماهير الزمالك.

وقال مرتضى منصور لباكيتا: "أنت رئيس جمهورية الكرة في نادي الزمالك. أنت المسؤول الأول والأخير عن الملعب".

وأضاف "لن يحضر أي شخص من المجلس للتدريبات ولن يتدخل أي أحد في عملك".

(2)

أزمة مستحقات؟ لا. لا يوجد ذلك في نادي الزمالك.

وأوضح مرتضى لباكيتا: "كل لاعب في صفوف الفريق تحصل على مستحقاته بشكل كامل".

وأردف "حتى الهارب فيريرا أمواله متوفرة وباسمه في البنك بالعملة المصرية".

(3)

الأفضل في مصر. هكذا أكد مرتضى منصور للمدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وأكمل حديثه قائلا "أنت تمتلك الأفضل في مصر من لاعبين وجهاز فني مساعد وإداري ومجلس إدارة".

وأتم "بالتوفيق لك لحصد كل البطولات".

شاهد حديث مرتضى منصور لباكيتا