كرة سلة - أزمة بين جماهير الأهلي وأمن النادي والحكم يرفض إلغاء المباراة

نشبت أزمة في دخول عدد كبير من جماهير النادي الأهلي التي حرصت على دخول مباراة الشمس في دوري كرة السلة يوم الأربعاء بمقر القلعة الحمراء.

ونقل مراسل FilGoal.com أن الأهلي كان قد خصص بوابة معينة لدخول الجماهير. لكن عددا منهم توجه نحو بوابة أخرى وقام بالتدافع والاشتباك مع الأمن.

وعبر الجمهور البوابة غير المخصصة لدخولهم بعد اشتباكات مع الأمن متجهين نحو الصالة المغطاة التي تقام بها المباراة.

وتقام المباراة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ورفض حكم المباراة إلغاء اللقاء مؤكد إن الموافقة على حضور الجماهير وصلت بالفعل قبل انطلاقها مما يسمح بإقامتها في موعدها.