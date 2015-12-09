بالفيديو - الاجتماع الأول.. 3 رسائل من باكيتا إلى مرتضى منصور

وجه البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك 3 رسائل إلى مرتضى منصور رئيس النادي في الاجتماع الأول لهما.

الزمالك أعلن رسميا تولي باكيتا مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي رحل إلى نادي السد.

ووصل باكيتا صباح يوم الأربعاء إلى مقر نادي الزمالك لأول مرة ليعقد اجتماعا مع مجلس إدارة بحضور مرتضى منصور وإسماعيل يوسف.

وتحدث مرتضى منصور إلى باكيتا مؤكدا له إنه "رئيس جمهورية نادي الزمالك". (طالع التفاصيل)

وكشف باكيتا خلال حديثه مع مرتضى عن تلقيه أكثر من عرض تدريبي ولكنه في النهاية اختار الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في حديث باكيتا إلى مرتضى منصور.

(1)

"اخترت الزمالك".. هكذا بدأ باكيتا حديثه مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال باكيتا لمرتضى: "تلقيت أكثر من عرض تدريبي بجانب عرض نادي الزمالك".

وأضاف "ولكنني اخترت الزمالك بسبب إنه ناد عريق. والأمر لا علاقة له بالمال نهائيا".

(2)

ما طموح باكيتا مع الزمالك؟ هل الحفاظ على الثنائية المحلية فقط؟ أجاب باكيتا.

وأوضح باكيتا طموحه مع الزمالك لمرتضى قائلا: "أنا هنا من أجل صناعة التاريخ".

وأردف "صناعة تاريخ لنادي الزمالك وصناعة تاريخ شخصي لي بفضل نادي الزمالك".

(3)

الرسالة الأخيرة من باكيتا كانت وعد إلى مجلس إدارة الزمالك ببذل كل الجهد من أجل الفريق.

وأتم باكيتا حديثه مع مرتضى منصور ومجلس الزمالك قائلا: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الزمالك".

شاهد حديث مرتضى منصور لباكيتا