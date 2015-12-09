تدريبات باكيتا – (2) بالفيديو.. شاهد حيلة المدرب البرازيلي مع حفني وكهربا لخداع خصوم الزمالك

كيف تخدع دفاعا منظما وتضربه للانفراد بمرمى الخصوم مستخدما محطات لعب ثابتة. هناك الكثير من الحيل يحاول ماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي أن يطورها في فرقه، وأحدثهم الزمالك.

باكيتا قدم عبر رحلته مع كرة القدم التي شهدت محطات ناجحة في البرازيل والسعودية والإمارات وقطر العديد من مقاطع الفيديو لشرح أسلوبه التدريبي وطريقته الدائمة في المران.

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وFilGoal.com يستعرض هذه المقاطع في سلسلة تحمل اسم تدريبات باكيتا..

شاهد المران

ولشرح الفيديو بشكل مفصل، يمكن أن نوضح كيف يتم تقسيم اللاعبين إلى 3 فرق مختلفة في المران:

1) القمصان الحمراء:

أصحاب القميص الأحمر يلعبون دور "محطة اللعب". ممنوعون من الحركة إذ يقفون ثابتون في أماكنهم.

2) أصحاب القمصان الخضراء:

هم المهاريون. ثلاثي الفريق المسؤولون عن تخطي دفاعات الخصوم.

يستطيعون التمرير لأصحاب القمصان البرتقالية، ويملكون القدرة على الحركة بحرية لصناعة خدعة باكيتا.

3) أصحاب القمصان الرمادية:

هم المدافعون. يحاولون منع أصحاب القمصان الخضراء من التمرير والانفراد بالمرمى.

• طريقة التدريب:

يمرر أصحاب القمصان الخضراء الكرة فيما بينهم ومع محطات اللعب أصحاب القمصان الحمراء.

ويظل التمرير حتى يستطيع أصحاب القمصان الخضراء خداع المدافعين الذين يرتدون القمصان الحمراء.

• ملحوظة:

بعدما يسجل أصحاب القمصان الخضراء، يتتحول اللعبة للعكس.

يصبح أصحاب القمصان الرمادية هم المهاجمون ويدافع أصحاب القمصان الخضراء ويظل "الحمر" يشاركون في المران كمحطة لعب.

الآن يمكنك مشاهدة المران مجددا: