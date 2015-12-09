حمدي زكي لـ في الجول: الاتحاد لم يقدم أي شيء يدينني.. وأثق بالحكم لصالحي

يثق محمد حمدي زكي لاعب النادي الأهلي في الحصول على حكم لصالحه في أزمته المثارة حاليا مع فريقه السابق الاتحاد السكندري.

وانتقل محمد حمدي زكي إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى تعاقده مع الاتحاد السكندري الموثق باتحاد الكرة وليس العقد الآخر الذي تقاضى المقابل المادي فيه.

وقررت لجنة شؤون اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة في شهر أغسطس الماضي تغريم حمدي زكي 850 ألف جنيه لصالح زعيم الثغر.

وقام لاعب الأهلي بالتظلم على ذلك القرار ليذهب يوم الأربعاء لاتحاد الكرة لمتابعة التحقيقات.

وتحدث حمدي زكي لـFilGoal.com قائلا:"الاتحاد السكندري لم يقدم أي إثبات على صحة ما يدعيه بشأن حصولي على أموال منه بل قدم صورا من أوراق قال إنها شيكات تم صرفها لي".

وأضاف"إلا أن تلك الشيكات أيضا لا تستوجب المبلغ الذي يدعى الاتحاد السكندري صرفها لي".

وأكمل"لجنةالتظلمات أمهلت الاتحاد السكندري حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري لتقديم الأوراق بينما تم إبلاغي بأنه سيصدر القرار النهائي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي".

وأتم"القضية سوف تنتهي لصالحي لأنني مظلوم ومجني عليه، فالاتحاد السكندري لا يملك أي تعاقد معي أو شيكات توضح تقاضي أي أموال من النادي".