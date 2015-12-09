هل انتهى فعلاً زواج Angelina Jolie و Brad pitt؟

بعد أن اعترفت Angelina Jolie في مقابلة مع مجلة Vogue العالمية عن خلافات بينها وبين زوجها Brad pitt وأنهما يعملان على حلّها، تسري شائعات روّجت لها كبرى المواقع العالمية تحكي عن طلاق الثنائي، أهمها مجلة The National Enquirer، التي تصدّر غلافها لشهر كانون الاول /ديسمبر الحالي خبرٌ، يؤكّد أن الزوجين قد انفصلا ويعملان على إجراءات الطلاق؛ وذلك من دون أن يصدر أي تعليق من النجمين العالميين حتى الآن.

Hollywood Life نشرت أخيراً الخبر نفسه، ولكن مقرّبين من الثنائي الأشهر أكّدوا أن الخبر مجرّد شائعة وأن النجمين يتمتّعان بعلاقة متينة ومستقرّة مع أولادهما الستة.



المواقع التي نشرت الخبر نسيت أن Brad، البالغ من العمر 51، قد ساند زوجته النجمة،40 عاماً، في مرضها، رغم أنه هدّدها ذات مرة بالإنفصال، كما أن Angelina وقفت الى جانبه في حياته العملية والخاصة أيضاً.



وبحسب الخبر جاء الطلاق بعد 15 شهراً على الزواج و10 سنوات من الإرتباط على خلفية خيانة Angelina لزوجها بعد تأكّدها من خيانته لها، على حسب خبر The National Enquirer.

لم تكن النجمة العالمية تخشى خيانة زوجها لها ، والعكس صحيح، أو حتى يفكران بالطلاق الفاحش بالتسويات المالية المعقدة. وتطرّق الموقع المذكور إلى موضوع التكلفة الأولية لطلاق الثنائي، التي ستبدأ من مبلغ 480 مليون دولار بناء على أسعار العقارات والمصالح المشتركة بين النجمين. وقد اتفق الثنائي، قبل زواجهما، على جميع تفاصيل حياتهما وعلى مرحلة الانفصال ضمناً ـ إذا حدث. وقد تضمّن الاتفاق بنوداً صارمة تُحدّد كيفيّة تقاسم الأموال وتنظيم بقاء الأولاد معهما. لهذا السبب،

الخبر مازال يصبّ في خانة الشائعات، تتناقله الوسائل الإعلامية، وهو لن يكون حقيقة قبل أن يؤكّده بنفسه الثنائي الأشهر في العالم.

Angelina jolie: أواجه صعوبة في العلاقة الحميمة مع براد بيت

