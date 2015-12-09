حقيقة وفاة الفنان سيد زيان

انتشرت على نطاق واسع شائعة تفيد بوفاة الفنان الكوميدي القدير سيد زيان بعد سنوات من المعاناة مع المرض.

الحقيقة أوضحتها لـ"سيدتي نت" ابنته إيمان قائلة إنها شائعة سخيفة فوالدها لا يزال مريضاً وطلبت من جمهوره الدعاء له قائلة:"بدلاً من إطلاق شائعة سخيفة مثل هذه ادعوا له". وأضافت "إنه في حاجة إلى دعائكم شفاه الله وعفاه".

ويعاني الفنان سيد زيان منذ سنوات من عدم القدرة على الحركة بسبب إصابته بعدّة جلطات في المخ وأثّرت هذه الجلطات كذلك على نطقه للكلام فأصبح يتحدث بصعوبة شديدة.