نوايا سعاد عبدالله في مواقع التواصل الاجتماعي والبرلمان!

انطلق في الكويت منذ أيام تصوير أحدث الأعمال الدرامية التلفزيونية بعنوان " نوايا " من تأليف الكاتبة نوف المضف وإخراج منير الزعبي وبطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله وإنتاج صباح بكتشرز ومنتج منفذ "سبكتروم بكتشرز" .

والمسلسل من بطولة سليمان الياسين وعبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وانتصار الشراح وفاطمة الصفي وأمل العوضي وفهد العبدالمحسن وعبدالله الطراروة وغرور ولولوه الملا وحسين المهدي وعدد آخر من النجوم الشباب .

وعن التجربة الجديدة تقول النجمة سعاد عبدالله :

"نوايا" نص ثري بالمضامين من توقيع الكاتبة الكويتية الشابة نوف المضف والتي تؤكد يوماً بعد آخر نضج تجربتها وعمق المضامين التي تذهب إليها ومقدرتها على تحليل الواقع ، حيث تأخذنا إلى قصة تصور فترة مهمة من حياة عائلتين في ظل المتغيرات الجديدة ومن بينها ثورة التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على المجتمع وعلى الصراع بين تلك الشخصيات .

وتتابع: في مسلسل " نوايا " الذي كان اسمه السابق " شاتوش " أجسد شخصية " شيخة " التي قامت بتربية ابنة اختها اليتيمة وأحسنت تربيتها ، وعلى الرغم من كون شيخة شخصية قوية وتظهر بعض الأحيان قاسية إلا أنها تملك قلباً طيباً يسيطر عليها في المواقف الصعبة التي تواجهها".

المنتج عامر الصباح خلال تواجده فى حفل بداية تصوير المسلسل قال:

"النجمة القديرة سعاد عبدالله تمثل إحدى الرهانات الحقيقية للدراما الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص، ودائماً ما تمتع جمهورها بكل ما هو جديد ومبهر ، وجديدنا لهذا العام مع " أم طلال " يتحرك في محورين الأول هو مسلسل " نوايا " الذي سيكون جاهزاً ،باذن الله في مطلع يناير المقبل ، لنبدأ بعدها تصوير مسلسل " ساق البامبو " للدورة الرمضانية المقبلة للروائي الكويتي سعود السنعوسي والتي فازت روايته بجائزة البوكر للرواية العربية وهو أفضل ما يمكن أن نقدمه لجمهور الدراما فى العالم العربي.

وفيما يخص " نوايا " فنحن أمام عمل درامي لكاتبة شابة موهوبة نعول عليها الكثير ولمخرج متميز معطاء ولنجمة قديرة تعرف دائماً ماذا تختار وماذا تقدم ولعل تجربتنا الأخيرة مع مسلسل " امنا رويحة الجنة " خير شاهد".

من جانبه يقول المخرج المتميز منير الزعبي: " لطالما انتظرت هذة اللحظة لأتعاون مجدداً مع النجمة القديرة سعاد عبدالله والتي يمثل العمل معها حالة من التحدي وأيضاً التجديد لأننا امام نجمة حقيقية لا ترضى إلا بأقصى درجات التكامل والتميز الفني الرفيع المستوى ، وهنا يكمن التحدي لتقديم قراءة بصرية وتحليل عميق لمضامين هذا المسلسل الاجتماعي العميق سواء بشخوصه أو احداثه".

فيما قالت الفنانة فاطمة الصفي: "أقدم فى المسلسل شخصية " لطيفة " ابنة أخت " شيخة " وهذا ما يجعل جملة مشاهدي إلى جوار الفنانة القديرة سعاد عبداللة عبر شخصية ثرية بالمواقف ، ورغم أن المسلسل يبدأ بتصوير السلبيات ثم الإيجابيات ولكنه فى النهاية يخلص إلى إنصاف أصحاب الحق ".

بينما قالت الفنانة والاعلامية أمل العوضي: "أجسد في مسلسل " نوايا " شخصية " بسمة " التي ترتبط بعلاقة مع أحد الشباب العائدين من الخارج بعد الدراسة الأكاديمية. إلا أن تلك العلاقة تصادف الكثير من العثرات والتعقيدات نظراً لنظرة الأسرة بأن تلك العلاقة غير متكافئة و في الحين ذاته تتلقى " بسمة " الكثير من عروض الزواج وهذا ما يدخلها فى دوامة شديدة حتى ياتي قرار بسمة ومواجهة الجميع بقرارها" .

ويتحدث الفنان الدكتور فهد العبدالمحسن قائلاً: "كلما كان هناك تعاون جديد مع النجمة القديرة سعاد عبدالله كان هناك شخصية جديدة ومثيرة للجدل وهنا في هذا العمل أجسد شخصية الشباب ذي الطموحات السياسية والذي يصل إلى سدة البرلمان ليجد نفسه أمام ظروف قد تكون أعتى منه في كثير من اللحظات ، ولعل السبب وراء دخوله البرلمان هو محاربة الفساد إلا أن الواقع يصيبه بالاكتئاب".