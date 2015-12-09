Kate Middleton وضعت التاج الذي تسبّب بالصداع للأميرة Diana
الأربعاء 09-12-2015 15:18
هو الحفل الأكبر، والبعض يقول إنه حفل الاستقبال الأكثر فخامة وأهمية الذي يشهده قصر باكنغهام، في كلّ عام. لذلك، كان من المناسب أن ترتدي دوقة كمبريدج بعضاً من أروع جواهر العائلة المالكة.
صَنع هذا التاج مصمّم المجوهرات الملكي الخاص بالملكة Mary آنذاك، جيرارد، وعلى حسب طلب الملكة في عام 1914، من حبّات اللؤلؤ والماس النفيسين التي تملكها أسرتها المالكة.
في عام 1981، أعطت الملكة إليزابيت التاج كهدية زفاف لـ Diana ، فارتدته الأخيرة لأول مرة في الافتتاح الرسمي للبرلمان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، كما ارتدته في عام 1985 أثناء زيارة رسمية إلى واشنطن مع الأمير Charles.
ولم يؤكّد قصر باكنغهام الليلة الماضية إذا كان التاج المذكور قد عاد إلى الملكة الأم بعد وفاة Diana، ثم أعادت إهداءه إلى Kate!
يوصف التاج بوزنه الثقيل نوعاً ما، وقيل إنه تسبّب بالصداع للأميرة Diana عندما ارتدته لأول مرة.
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