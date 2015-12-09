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تكريم الإعلامي علي الغفيلي

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تكريم الإعلامي علي الغفيلي تكريم الإعلامي علي الغفيلي

الخميس 10-12-2015 15:28

أقيم في فندق مداريم كراون بالرياض المُلتقى السنوي لتكريم رجال الأعمال والإعلام، برعاية الأمير تركي بن محمد، والذي يهدف إلى تعزيز أهمية المُثل الوطنية العليا، وتنمية القدرات الإقتصادية والإعلامية الشابة في ، وتقديم ما يمكن تقديمه من أفكار ومبادرات إيجابية وطموحة، في كافة مجالات الإقتصاد والإعلام.
وقد جرى تكريم الإعلامي "علي الغفيلي" مقدم برنامج "Mbc في أسبوع"، كشخصية العام الإعلامية للعام 2015، كما تم تكريم الجهات الإعلامية السعودية الحاضرة وشركات الرعاة، كذلك تم السحب على سيارتين وجوائز مختلفة للحضور.

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سيدتي

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