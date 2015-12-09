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كاريس بشار تتعرض لحادث سير مروّع

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الأربعاء 09-12-2015 20:21

بين الحقيقة والتمثيل، ضاع معجبو الفنانة السورية كاريس بشار، بعد انتشار صور لها، بدت فيها وهي مصابة بكدمات بالغة نتيجة تعرضها لحادث سير مروّع. إلى أن تبيّن أن هذه الصور ليست سوى مشاهد من مسلسلها الجديد "شكراً على النسيان" الذي يأتي ضمن سلسلة "خماسيات الغرام" وهي الجزء الثالث من"أهل الغرام".
العمل من إنتاج شركة " O3 " وتدور أحداثه حول "رياض" الذي يؤدي دوره النجم السوري باسم ياخور الذي يخون زوجته ندى (كاريس بشار) التي تتعرض للحادث وتفقد ذاكرتها لتبدأ بعدها الأحداث المشوقة.

يشار إلى ان مسلسل " شكراً على النسيان" من تأليف إيّاد أبو الشامات وإخراج الليث حجو، ويشارك فيه إلى جانب كاريس بشار وباسم ياخور، نخبة من النجوم السوريين منهم محمد حداقي، وجيني إسبر، وحسن عويتي، وربى الحلبي وعلاء الزعبي وآخرين.

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