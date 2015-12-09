بالصور:من هو النجم التركي الشهير الذي تستمتع معه السلطانة هيام في جنوب فرنسا؟

بعد تغيير إسمه من "رائحة الحب" إلى "ملكة الليل" يستمتع بطله النجم التركي مراد يلدريم الشهير بأمير وبطلته النجمة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام بتصوير أجمل مشاهده الرومانسية في حدائق وطبيعة جنوب فرنسا الخلابة، وتحديداً في كان مركز العطور والمشاهير العالمي حيث صورت عنها دوبليرة مشاهد قيادة دراجتها النارية لخوف مريم أوزيرلي ركوبها وقيادتها بسرعة شديدة ،لاعتيادها في ألمانيا على ركوب الدراجة الهوائية فقط لا النارية التي لا تحبها.

ومتوقع بدء عرض مسلسل "ملكة الليل" في مطلع شهر يناير 2016 المقبل على شاشة قناة "ستار" التركية إن لم يحدث كالعادة ما يرجىء عرضه حيث تأخر عرضه المعلن عنه عند توقيع العقد معها أشهراً عديدة حتى عبّر بعض متابعيه عن استيائهم لتأخير عرضه مرات عدّة في عام 2015.

و"ملكة الليل" أول إنتاج لشركة إنتاج "O3 برودكشن" تركيا بإشراف فادي اسماعيل التابعة لمجموعة قنوات MBC بالتعاون مع شريك تركي،وإخراج : الأخوين يامور ودورال تايلان.

وتدور الأحداث حول الحسناء سيلين (مريم أوزيرلي)التي تلتقي مصادفة الشاب الوسيم تاركال (مراد يلدريم) في فرنسا ويقعان معاً في غرام بعضهما فيختصران المسافات التي تباعد بينهما بلحظات رومانسية دون أن يفكرا في الغد أو المستقبل المجهول.

وقد انضم لأسرة العمل الممثل التركي العراقي الأصل سليم بايراكتار الشهير بسنبل آغا. وتكتم فريق العمل عن تفاصيل دوره في الموسم الأول من "ملكة الليل".

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