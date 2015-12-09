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قيادة الجيش الليبى تنفى لقاء حفتر والمبعوث الأممى الجديد

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قيادة الجيش الليبى تنفى لقاء حفتر والمبعوث الأممى الجديد قيادة الجيش الليبى تنفى لقاء حفتر والمبعوث الأممى الجديد

>نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن يكون القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر قد التقى مع المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وقالت قيادة الجيش - فى بيان اليوم - إن "ما تناولته وسائل إعلام تونسية بخصوص لقاء بين الفريق أول ركن خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية والمبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر عارية عن الصحة تماما".

وأشارت إلى أن الشخص الذى نسبت إليه التصريحات نقلا عن الفريق حفتر، انتحل صفة مستشار للقائد العام للقوات المسلحة الليبية، مؤكدة أنها ستلاحقه قانونيا حيال هذه التصريحات الكاذبة.

وطالبت القيادة العامة، نقل الأخبار عنها من خلال مكتبها الإعلامى، لافتة إلى أنها تكن للشقيقة تونس كل تقدير واحترام، وأنها تحترم صحافة هذا البلد الشقيق.

وأكدت أنه فى حال التقى الفريق أول ركن خليفة حفتر بالمبعوث الأممى فإن ذلك سيكون بشكل علنى وعلى مرأى ومسمع الجميع كما حدث فى اللقاء مع المبعوث الأممى السابق برناردينو ليون.
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