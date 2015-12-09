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أمير قطر: الأزمة السورية تهدد استقرار العالم وندعم العراق ضد الإرهاب

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أمير قطر: الأزمة السورية تهدد استقرار العالم وندعم العراق ضد الإرهاب أمير قطر: الأزمة السورية تهدد استقرار العالم وندعم العراق ضد الإرهاب
قال الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أمير دولة قطر، إن الأزمة السورية تهدد استقرار العالم، ومقررات جنيف 1 تلبى تطلعات الشعب السورى، ويجب حل الأزمة السورية على أساس جنيف، مشيدا بدعوة أطراف المعارضة السورية للاجتماع فى الرياض، وعلى المعارضة السورية استغلال فرصة اجتماعها بالرياض لتوحيد مواقفها.

وأضاف خلال القمة الخليجية الـ36 فى الرياض، أن قطر تدعم حل أزمة اليمن على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والقرار الأممى 2216، مؤكدا دعمه للشرعية اليمنية وضرورة استكمال العملية السياسية باليمن، مضيفا أن أمن العراق أمر بالغ الأهمية لنا فى مجلس التعاون، وقطر تدعم حرب العراق ضد الإرهاب.

وأشار تميم إلى أنه لا حل سوى الحل السياسى فى ليبيا لضمان وحدة وأمن البلاد، مؤكدا أن المجتمع الدولى مطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية.

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