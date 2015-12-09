وزير النقل يحيل المسئولين عن تأخير تنفيذ مشروع مترو الهرم للنيابة

أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إحالة المسئولين عن تأخير تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم للنيابة العامة، لافتا إلى أنه أحال الموضوع كاملا للتحقيق، وسيحيل المسئولين عن التأخير وعدم فتح القرض اليابانى للنيابة العامة.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه حدث خطأ فى عدم فتح القرض اليابانى المقدم من اليابان بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل تنفيذ هذه المرحلة رغم أنه مقدم منذ 2012، مستطردا: "فيه خطأ جسيم حدث وراء تأخر تنفيذ هذه المرحلة".

وتابع وزير النقل: "أمرت بالتحقيق فى عدم فتح القرض، والغريب أن مفيش حد اتحول قبل كده للتحقيق، وأنا سأحولهم إلى النيابة العامة وكل المسئولين عن هذا الخطأ الذى سبب تأخر بدء تنفيذ هذا المشروع القومى".

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