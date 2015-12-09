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حبس خال المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة بتهمة التستر عليه بأكتوبر

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حبس خال المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة بتهمة التستر عليه بأكتوبر حبس خال المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة بتهمة التستر عليه بأكتوبر
أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس خال "محمد.س" المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة الليلى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتستر على مجرم هارب.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، من ضبط المتهم الرابع والرئيسى فى واقعة حرق الملهى الليلى بمنطقة العجوزة، والذى أسفر عن مصرع 17 شخصا وخاله المتهم بالتستر عليه.

وتبين أن المتهم لجأ لمدينة السادس من أكتوبر للإختباء بها، كما عثرت أجهزة الأمن بحوزته على سلاح نارى، كان قد استخدمه أثناء واقعة حرق الملهى، وكشفت التحريات، أن المتهم اختبأ بشقة مفروشة للتخفى عن أعين الأمن، وتوصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان اختبائه، وبمداهمة الشقة حاول الهرب لكن تم السيطرة عليه وضبطه.

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مصر 365