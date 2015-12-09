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ضبط سورى بالدقهلية يحمل تأشيرة إقامة مزورة

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ضبط سورى بالدقهلية يحمل تأشيرة إقامة مزورة ضبط سورى بالدقهلية يحمل تأشيرة إقامة مزورة
تمكن رئيس مباحث الجوازات بالمنصورة من ضبط سورى يحمل تأشيرة إقامة مزورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، باشتباه رئيس مباحث الجوازات بالمنصورة فى تأشيرة إقامة لأحد المقيمين السوريين بجمهورية العربية حالة تقدمه للحصول على الإقامة فى جمهورية مصر العربية، ويشتبه أن تكون مزورة وبالتحقيق مع "عبد الحميد.م.ع" 52 سنة سورى الجنسية، وبتضييق الخناق عليه اعترف بدفع 4 آلاف جنيه لشخص ما لجلب تأشيرة الإقامة، ولم يعلم كونها مزورة وأنه تقدم بحسن نية للحصول على الإقامة.

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مصر 365

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