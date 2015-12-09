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ضبط 182 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فى البحيرة

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ضبط 182 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فى البحيرة ضبط 182 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فى البحيرة
شن رجال مباحث المرور حملة مرورية مكبرة اليوم، بقيادة المقدم أمير السعدنى رئيس المباحث، بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور، لمواجهة ظاهرة الدراجات البخارية بدون لوحات، والتى تستخدم فى الأعمال الإجرامية أسفرت عن ضبط "182 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، 6 تكاتك، و6 تروسيكلات أيضا بدون لوحات معدنية.

وشارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة.

وتم ضبط 220 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصة قيادة، وجار تحرير محاضر بالوقائع.

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