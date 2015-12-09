مرور القاهرة: تعيبن خدمات مرورية بسبب أعمال توسيع نفق زهراء المعادى

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير الإدارة إجراء أعمال توسعات بنفق زهراء المعادى فى الاتجاهين؛ لمدة 3 أيام.

وقال مصدر أمنى، اليوم، الأربعاء، تقرر البدء بالأعمال غدا، وحتى السبت 12 ديسمبر، وذلك لإجراء تجربة فى الجهة اليمنى للنفق فى الاتجاهين دون التعرض لنهر النفق على أن يتم استكمال الأعمال تباعا.

وأكد المصدر أنه لن يتم إغلاق النفق، على أن يتم تعيين الخدمات المرورية والإرشادية اللازمة لمواجهة أية أحجام مرورية متوقعة مع وضع اللافتات الإرشادية اللازمة.