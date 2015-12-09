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إغلاق 4 ملاهى ليلية وضبط 11 حالة تحريض على الفسق وشاذ جنسيا فى حملة بالجيزة

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إغلاق 4 ملاهى ليلية وضبط 11 حالة تحريض على الفسق وشاذ جنسيا فى حملة بالجيزة إغلاق 4 ملاهى ليلية وضبط 11 حالة تحريض على الفسق وشاذ جنسيا فى حملة بالجيزة
واصلت إدارة مباحث الآداب بالجيزة بالتنسيق مع شرطة السياحة حملاتها الأمنية على الملاهى الليلية والمنشآت السياحية لضبط المخالفات وإغلاق غير المرخص منها، خاصة بعد كارثة إشعال النيران بملهى ليلى بالعجوزة، الذى أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 ملاهى ليلية لمخالفات اشتراطات التراخيص وتحرير 11 محضرا (تحريض على الفسق) وضبط شاذ جنسيا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط قوداة وبصحبتها ساقطتين لاتهامهن بالتحريض على الفسق داخل ملهى ليلى بالمهندسين.

وشارك فى الحملة التى تم شنها بإشراف العميد عماد عكاشة، مدير مباحث الآداب بالجيزة، عدد كبير من الضباط منهم المقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، من إدارة مكافحة جرائم الآداب، كما شارك من شرطة السياحة العميد أحمد كشك والمقدم أحمد عز والمقدم وليد بدر.

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مصر 365