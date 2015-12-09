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صور | منظمة ألمانية: «مبارك» و«بلاتر» الأكثر فسادًا حول العالم

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حسني مبارك 1طرحت منظمة الشفافية الدولية للمرة الأولى مبادرة “اكشف الفساد” الذي يعد استطلاعا لاختيار الشخصية الأكثر فسادا حول العالم اليوم، الأربعاء، تضمن 15 شخصية بينها 3 عرب.

وجاء في صدارة القائمة 3 شخصيات عربية هم: الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي أطيح به إثر ثورة شعبية في 2010، وتسعى بلاده اليوم لاسترداد ثوارتها التي هُرّبت إبان عهده.

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وفي اختير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أطيح به بعد ثورة يناير 2011، وأثارت ثروته وعائلته جدلا واسعا في مصر والعالم، كما جاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “جوزيف بلاتر”، ضمن أكثر الشخصيات فسادًا.

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وتعد الشفافية الدولية منظمة غير هادفة للربح تأسست في العاصمة الألمانية برلين في 1993 وبدأت في إصدار تقارير وإحصاءات حول مؤشر الفساد والرشوة بين دول العالم منذ 20 عاما، ويرتب 180 دولة تعتبر أولها الأقل فسادا، وفي 1995 صدر أول تقرير لها معتبرا الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصالح الشخصية.

 

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