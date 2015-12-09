الجمعة| هانى شاكر وآمال ماهر يحييان حفلا لتكريم الشاعر حسين السيد بالأوبرا

يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر والمطربة آمال ماهر حفلا لتكريم الشاعر حسين السيد، ويُكشف النقاب لأول مرة عن أحد إبداعات الشاعر الراحل حسين السيد، أغنية «ذكرياتنا»، مساء الجمعة 11 ديسمبر.

يواصل النجم هاني شاكر، والفنانة آمال ماهر، البروفات اليومية المُكثفة لإحياء حفل ،والذي يُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، ويُقدم فيه لأول مرة دويتو غنائي مميز بين النجمين من إبداعات الشاعر الراحل حسين السيد، أغنية «ذكرياتنا» ومن الحان الموسيقار الكبير طلال.

وتُختتم مساء غدًا الاستعدادات الخاصة بالحفل ببروفة نهائية تُقام بدار الأوبرا بصحبة الموسيقار أمير عبد المجيد وفرقته، حيث ستُقدم الفنانة آمال ماهر فى فاصل غنائي أول عدد من أغانيها الميزة منها «يا عيني عليكي يا طيب، وسكة السلامة، ومن زمان، وإتقي ربنا، والشيء الوحيد، ومن السنة للسنة، وأيام ما تتعوضش، ورايح بيا فين، ويومين، وطوبة»، وسيشهد الحفل حضورنخبة من نجوم الفن والإعلام وأعضاء السلك الدبلوماسي في مصر، وسيُسجل تليفزونيا ليُعرض لاحقاً عبر عدد من المحطات الفضائية.

ويُقدم الفنان هاني شاكر في الفاصل الغنائي الثاني من أعماله «بعد ساعة، والبارحة، وكل ليلة، ومتهدديش، وأنا قلبي ليك، وسألتك، وعلى الضحكاية، ولسة بتسألي»، قبل أن يشتركا معاً في غناء «ذكرياتنا».