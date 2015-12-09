اكتشاف آثار وحيوانات في عصور ما قبل التاريخ بالوادي الجديد

انتهت البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من أعمالها للموسم الشتوي الحالي بمنطقة آثار دوش في محافظة الوادى الجديد.

وأوضح مدير عام الآثار في الوادى الجديد، بهجت أحمد إبراهيم، أن البعثة في موسمها الـ38 استكملت أعمال المسح الأثري للمناطق الأثرية في عين الجاجا، كما انتهت من أعمال الترميم وصيانة بعض المباني الأثرية بمنطقة دوش بباريس.

كما أشار بهجت إلى أن البعثة اكتشفت بعض الأدوات الحجرية والأثرية والبقايا الحيوانية التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وتقوم البعثة حاليا بدراستها لنشرها علميا.