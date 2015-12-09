مدرب بازل: أي فريق يتمنى وجود النني في صفوفه

أشاد أورس فيشر المدير الفني لنادي بازل السويسري بلاعب الوسط المصري محمد النني مؤكدا إنه "نموذج يتمناه الجميع".

النني يعيش فترة ولا أروع مع بازل إذ يسجل ويصنع ويساهم دائما في انتصارات فريقه سواء في الدوري أو الدوري الأوروبي.

بازل أنهى الدور الأول من الدوري السويسري في صدارة المسابقة وتوج بلقب بطل الشتاء قبل توقف المسابقة لمدة شهرين.

وغاب النني بسبب الإيقاف عن لقاء بازل الأخير في الدوري أمام ثون ويستعد للظهور مع الفريق في رحلة بولندا لمواجهة ليخ بوزنان في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وتحدث فيشر عن النني قائلا: "هو لاعب رائع وقوي للغاية ويقدر على قراءة اللعب بشكل جيد جدا".

وأضاف في حديثه مع صحيفة باديسيشي زيتينج "هو لاعب يتمناه أي فريق في صفوفه".

وضمن بازل تأهله إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعدما جمع 10 نقاط من 5 مباريات ليتصدر المجموعة التاسعة مع مواجهة يوم الخميس أمام ليخ بوزنان.

وسجل النني 5 أهداف هذا الموسم خلال 26 لقاء في 4 مسابقات مختلفة كما نجح في صناعة هدفين.