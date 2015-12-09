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اليوم| إيمان عز الدين تنفرد بأول لقاء تليفزيونى مع مطران سيناء

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اليوم| إيمان عز الدين تنفرد بأول لقاء تليفزيونى مع مطران سيناء اليوم| إيمان عز الدين تنفرد بأول لقاء تليفزيونى مع مطران سيناء

الإعلامية إيمان عز الدين

تنفرد اليوم الإعلامية إيمان عز الدين اليوم بإجراء أول حوار تليفزيوني لنيافة الأنبا ديمتريس داميانوس مطران سيناء للروم الارثوذكس ورئيس دير سانت كاترين.

واستقبل نيافة الأنبا ديمتريس داميانوس الإعلامية إيمان عز الدين فى جولة داخل اروقة الدير واختصها بأول حوار تليفزيوني ، تناول تاريخ الدير واهم المحطات فى حياة القديسة كاترينا.

كما اطلعها على اهم المخطوطات الموجودة بالدير والتى يرجع تاريخها الى القرن الرابع الميلادي.
> ويعرض اللقاء الاول من نوعه حصريا من خلال برنامج مفتاح الحياة الراعى الاعلامى لمبادرة «معا نصلى من اجل السلام» الليلة فى العاشرة على شاشة الحياة ٢ ليبعث برنامج مفتاح الحياة رسالة الى والعالم مفادها ان مصر ملتقى الأديان وبلد الامن والامان .

 

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