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صور| بدء مؤتمر «هنعالجهم ونخرجهم» للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين

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صور| بدء مؤتمر «هنعالجهم ونخرجهم» للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين صور| بدء مؤتمر «هنعالجهم ونخرجهم» للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين

المراسل: عمر جمال

بدأ منذ قليل مؤتمر “هنعالجهم ونخرجهم” الذي دعت له لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع رابطة أسر الصحفيين المعتقليين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وأيضا توفير العلاج للصحفيين المحتجزين داخل السجون.

واستعرض خالد البلشي مقرر لجنة الحريات الأوضاع الصحية السيئة التي يتعرض لها الصحفيين، خاصة أن منهم المريض ويحتاج إلي رعاية  فورية عاجلة.

واستشهد البلشي بعدد من الصحفيين الذين يقبعون في السجن في ظروف صحية وانسانية بالغة السوء، والذي كان ابرزهم الصخفي محمود ابو زيد شوكان، والصحفي هاني صلاح،وحسن القباني وهشام جعفروابراهيم الدراوي واحمد سبيع ومحسن راضي.

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