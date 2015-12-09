بوتين: أتمنى ألا نضطر إلى استخدام سلاح روسيا النووي ضد «داعش»

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن لا تكون هناك حاجة لاستخدام الرؤوس النووية للتعامل مع داعش، بعد أن شنت روسيا هجمات ضد التنظيم، بصواريخ كروز من الغواصات في سوريا -بحسب صحيفة الاندبدنت-.

وأشار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو خلال اجتماع في الكرملين، أن صواريخ كروز، قد أطلقت من قبل غواصة روستوف على نهر الدون من البحر الأبيض المتوسط ​​للمرة الأولى. ضد الجماعات المتشددة في روسيا.

وفي السياق ذاته، أضاف بوتين، يمكن أيضا أن تكون صواريخنا ضد داعش مجهزة برؤوس نووية – ولكنه يأمل أن “لا تكون هناك حاجة إلى ذلك”.