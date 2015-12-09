"العدل" ترسل للشهر العقارى أحكام التحفظ على أموال أبو تريكة وبراءة العادلى

أرسلت وزارة العدل قرارين من محكمة الجنايات صادرة فى مايو الماضى بإلغاء التحفظ على أموال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى الأسبق، الصادر، إلى مكاتب الشهر العقارى من خلال كتاب دورى، تنفيذا لأحكام القضاء كإجراء روتينى.

جاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و 142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلى، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة فى 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال الكتاب إلى مكاتب الشهر العقارى، بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير الأسبق وزوجتيه وأبناءههما، اليوم، الأربعاء، لتنفيذ قرار المحكمة.

والجدير بالذكر، أن محكمة جنايات الجيزة قد أسدلت الستار على قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية الكسب غير المشروع، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، حيث قضت ببراءته وإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلى إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.

وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه "شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا"، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة مميزة، ولم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه كسبا غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.

وأكدت الجهات الرقابية أن العادلى يمتلك أشياء أكثر من ذلك داخل مصر، ولكنهم لم يستطيعوا حصرها لأنه قد سجلها بأسماء أقاربه وأصدقائه.

كما يمتلك وزير الداخلية الأسبق 75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء، والشقة رقم 51 بالعقار رقم 50 ش لبنان المهندسين ـ محافظة الجيزة، والشقة رقم 52 بالعقار 50 شارع لبنان بالمهندسين بالجيزة والشقة رقم 62 بالعقار 50 ش لبنان بالمهندسين بالجيزة، و 3 غرف أرقام 24 و25 و26 بالبدرون بموقع مكسيم أسفل الجناح الأوسط رقم 2 أمام شاطئ البحر بالمعمورة بمحافظة الإسكندرية، وقطعتى أرض رقمى 2 و3 حوض (1) بشركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضى بمساحة 17 فدانا و20 قيراطا.

ويمتلك العادلى أيضًا وحدة رقم 5 أ بالدور الخامس بالمجموعة رقم 11 عمارة قصر المنتزه المشتراة من الجمعية التعاونية للإسكان لضباط أمن الدولة، وقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة و36 قيراطا على واجهة طريق الواحات والمشتراة من شركة الوادى الأخضر للتنمية العقارية والزراعية بالحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، فيلا مساحتها نحو 150 مترا بطريق الواحات «حرم الطريق»، وقطعتى أرض مساحة كل منهما 1 فدان و16 قيراطا اشتراهما من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ والفيلا رقم 802 نموذج 11 تاون هاوس بمنتجع فيلات زايد 2000، الفيلا رقم 801 نموذج 11 تاون هاوس بمنتجع فيلا زايد 2000.

هذا بالإضافة إلى قطعتي أرض رقمي 4 مكرر، و5 مكرر بالحى الثالث عشر بالمجاورة السادسة بمدينة الشيخ زايد، وقصرا بين منطقة الخمائل ومجمع فيلات بالم هيلز بجهاز مدينة 6 أكتوبر، سيارة فارهة ماركة BMW كحلى اللون موديل 2009 وتحمل أرقام 4131 ملاكى القاهرة باسم ابنته جيهان وسيارة مرسيدس 250C نبيتى اللون موديل 2011 وتحمل أرقام أ ث ج 333 باسم زوجته إلهام سيد سالم شرشر، وقطعة أرض مساحتها 20 فدانًا بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بالبحيرة، وحسابات بالملايين في بنوك مصر والخارج.

ويمتلك وزير الداخلية الأسبق وحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بمحافظة القاهرة وسيارة تويوتا كورولا ملاكى الجيزة، وسيارة مرسيدس موديل 2009.

كما انضم للقائمة قصر على مساحة 5 أفدنة وهو محاط بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصى في بنك مصر وقطعة أرض بجمعية النخيل في مدينة 6 أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها العادلى بأسماء أبنائه جيهان وداليا ورانيا وشريف، و8 فيلات في ماراقيا بالساحل الشمالى عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة.

ويمتلك العادلي 3 شقق بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية، أهداها له رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وشقة أخرى بالإسكندرية بجوار كلية الهندسة، وفيلا بقرية هاسيندا بالساحل الشمالى، والمملوكة لمحمود الجمال صهر الرئيس الأسبق مبارك، وفيلا أخرى بقرية غزالة السياحية بالساحل الشمالى، فضلا عن فيلا في رأس سدر، وقصرين بالعين السخنة، أحدهما بمقر أمن الدولة والآخر بقرية صن رايز.