عالم مصرى بوكالة أوروبا: مستعد للمساعدة بوكالة الفضاء المصرية إذا طلب منى

أكد الدكتور رامى المعرى، العالم المصرى بوكالة الفضاء الأوروبية، أنه على استعداد تمام لمساعدة فى عملية إطلاق وكالة الفضاء المصرية والمقرر الإعلان عنها قريبا.

وأضاف المعرى لـ"اليوم السابع" من سويسرا: "أتمنى فعلا أنه المشروع يتحقق على أرض الواقع وإنه يكون مركز جذب للخبرات العلمية المصرية والعربية ويخلق فرص عمل للشباب المهتم بدراسة علوم الفضاء.

وأكد المعرى أنه لن يتأخر لحظة للمشاركة فى تدشين الوكالة، قائلا: " لن أتردد فى المساعدة أو الاستشارة لو طلب منّى".

جدير بالذكر أن الدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، أكد اليوم، أن مصر بصدد إطلاق أول وكالة فضاء مصرية فى بدايات عام 2016.