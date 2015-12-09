إخلاء سبيل نجل عبد الرحيم الغول بكفالة 10 آلاف جنيه بعد ضبطه بسلاح نارى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى، بإخلاء سبيل نجل الراحل عبد الرحيم الغول، عضو البرلمان الأسبق، و2 من أصدقائه بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد ضبطهما داخل سيارتهما وبحوزتهما سلاح نارى.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استوقف النقيب أحمد الشافعى، الضابط بقسم أول مدينة نصر سيارة، فى كمين بشارع مصطفى النحاس، وبتفتيشها عثر بداخلها على سلاح نارى، وبالكشف عن مستقلى السيارة تبين أن أحدهما نجل البرلمانى السابق عبد الرحيم الغول، فحرر لهما محضرا، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على نجل عبد الرحيم الغول وصديقه بحوزتهما سلاح نارى فى مدينة نصر

>



>مصدر أمنى: العثور على زجاجات خمور بسيارة نجل "الغول" وسلاح غير مرخص