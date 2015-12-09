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جد يغتصب حفيدته عمرها عام ونصف فى سوهاج والأم تغسل عارها بإغراقها

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جد يغتصب حفيدته عمرها عام ونصف فى سوهاج والأم تغسل عارها بإغراقها جد يغتصب حفيدته عمرها عام ونصف فى سوهاج والأم تغسل عارها بإغراقها
تجرد "جد" فى الثانية والخمسين من عمره من كل مشاعر الإنسانية، واغتصب حفيدته البالغة من العمر عاما ونصف بعد أن قام بسحبها خلسة من جوار والدتها التى كانت تستغرق فى النوم، واغتصبها، وبعد أن علمت أم الطفلة بالواقعة أغرقت ابنتها لتدارى الفضيحة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم بوفاة طفلة فى ظروف غامضة، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف من فتحة الشرج وتم تحرير المحضر رقم 13695 جنح مركز شرطة أخميم لسنة 2015.

وعلى جانب آخر أشارت تحريات فريق البحث أن الأم على خلاف دائم مع زوجها المقيم بالقاهرة وتركت له المنزل لتعيش مع والدها بدائرة المركز، وأنها تعانى مرضا نفسيا بسبب تلك الواقعة، وأنها تحصل على بعض العقاقير الطبية للعلاج من هذا المرض.

وقالت أم الطفلة أن والدها اغتصب ابنتها، وانتابتها حالة عصبية بعدما علمت بذلك، فلم تشعر إلا وهى تغرق ابنتها داخل "بستلة" المياه خوفا من أن يلحقها العار.
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مصر 365