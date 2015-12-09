أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتو شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا

Google+ Print
راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتو شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتو شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا
قالت الفنانة الاستعراضية سمر يونس، إحدى الناجيات من حادث حرق الملهى الليلى، أن القدر أنقذها من الموت بعدما كانت من المقرر أن تقدم فقرة استعراضية بالملهى، لكنها اعتذرت لانشغالها بالعمل فى مكان آخر.

وأضافت الراقصة سمر لـ"اليوم السابع" أنها تعمل فى ملهى "الصياد" منذ 7 سنوات، وكانت تقدم فقرة استعراضية كل فترة مشيرة إلى أن كل العاملين بالملهى كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولم يجرموا أو يتم تشويه سمعتهم من البعض.

ووصفت سمر يونس من سقطوا ضحايا فى حادث مطعم الصياد بشهداء "أكل العيش" مشيرة إلى أن كل العاملين بالملهى تركوا أطفال يتامى وزوجات أرامل تواجه المصير المجهول.

وأشارت إلى أن الشرطة شنت حملة عقب وقوع الحادث وأغلقت ملاهى ليلية قائلة: "هيبقى موت وخراب ديار"، بسبب عدد العاملين بتلك الأماكن التى ستنضم لطابور العاطلين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365