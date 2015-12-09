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العليا للانتخابات: الإعادة بين 26 مرشحا على 13 مقعداً فى الدوائر المؤجلة

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العليا للانتخابات: الإعادة بين 26 مرشحا على 13 مقعداً فى الدوائر المؤجلة العليا للانتخابات: الإعادة بين 26 مرشحا على 13 مقعداً فى الدوائر المؤجلة
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه لم يحقق أى من المرشحين فى الدوائر الأربعة المؤجلة الفوز من المرحلة الأولى وستجرى الإعادة على 13 مقعدا لــ26 مرشحاً يومى 14 و15 ديسمبر الجارى بالخارج ويومى 15و16 من نفس الشهر بالداخل.

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج انتخابات الدوائر الأربعة المؤجلة، إلى أن دوائر الإعادة هى الرمل بمحافظة الإسكندرية ومركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وبنى سويف والوسطى بمحافظة بنى سويف.

ولفت "مروان" إلى أن عدد حضور المصريين فى الخارج بلغ 435 ناخبا من بينهم 5 أصوات باطلة، لتكون الأصوات الصحيحة 430 صوتاً، لافتاً إللى أن عدد الدول التى أجريت فيها الإعادة 29، وكانت الدول الأكثر تصويتاً هى بنسبة 37% وقطر بنسبة 23% والكويت 12%.

واستطرد قائلاً: لقد أضيفت عدد الأصوات بالخارج إلى الناخبين بالداخل وكانت النتائج ليصبح إجمالى عدد المقيدين بالدوائر الأربعة مليون 819 ألف 835 ناخب، و وكان عدد الحضور 353 ألف و606 ناخب بنسبة الحضور 19,4% ".

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مصر 365

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