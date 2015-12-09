وصول أسامة الأزهرى لجامعة القاهرة لعقد لقاء مفتوح مع الطلاب

وصل، منذ قليل، الدكتور أسامة الأزهرى عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، وعصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والمنشد مصطفى عاطف، إلى جامعة القاهرة لعقد حوار مفتوح مع شباب الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة فى جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة طبعت 10 آلاف نسخة من كتاب "الحق المبين فى الرد على من تلاعب بالدين" للشيخ أسامة الأزهرى، لتوزيعها على الطلاب خلال اللقاء المفتوح الذى سيجمع الشيخ مع طلاب جامعة القاهرة.

ويناقش "الأزهرى"، خلال لقائه الشباب، القضايا المطروحة على الساحة وتفنيد الشبهات المثارة من قبل الجماعات المتطرفة، والعمل على تحصين عقولهم ببساطة ويسر التعاليم الإسلامية بأسلوب عصرى، فى وقت تعتمد فيه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى كوسيلة لجذب الشباب.

ويتحدث "الأزهرى" عن آخر كتابين أصدرهما، وهما "الحق المبين فى الرد على من تلاعب بالدين"، وكتاب "الفهم المنير للآيات التى أخطأ فى فهمها أهل التطرف والتكفير"، مع التأكيد أثناء اللقاء على التحديات الخطيرة التى يمر بها العالم، وانتشار الإرهاب الذى يمارس باسم الدين من خلال الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية التى شوهت صورة الإسلام والمسلمين.