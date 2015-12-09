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«داعش» ينشر فيديو عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي في تونس.. ومصري ومعاق بين المنفذين

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عناصر داعش - فيديو عملية تفجير الحافلة التونسية

عناصر داعش – عملية تفجير الحافلة التونسية

نشر تنظيم الدولة “داعش”، فيديو يظهر كيف قام عناصر التنظيم، بالتخطيط لتفجير الحافلة التي تقل عناصر الأمن الرئاسي التونسي، في 25 نوفمبر الماضي، وجاء الفيديو بعنوان “رسالة الموحدين بنسف المرتدين”، وكان من بين المخططين للعملية مصري يدعى أبو رقية ومقاتل تونسي معاق.

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وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، الأربعاء 25 نوفمبر، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي بتونس العاصمة، وراح ضحيته 12 عنصرا.

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ونشر تنظيم الدولة “داعش” على صفحات التواصل الاجتماعي بيانا قال فيه إن انتحاريا يدعى أبو عبد الله التونسي تمكن من الولوج في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعندما وصل إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين منهم، حسب إدعاء البيان.

كما نشر تنظيم “الدولة الإسلامية” صورة الانتحاري التونسي وهو يرتدي حزاما ناسفا.

 

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