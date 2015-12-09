أخبار المغرب اليوم.. مظاهرات بالدار البيضاء لتحسين ظروف العمل

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول مظاهرة المئات من النشطاء وأعضاء النقابات المغربية الكبرى فى مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، حيث جاءت فى الذكرى السنوية لاغتيال فرحات حشاد الزعيم النقابى والمناضل السياسى المعروف فى تاريخ النقابات بالمغرب العربى.

ورفع المتظاهرون أعلام المغرب وتونس، وتعهد زعماء النقابات بمواصلة العمل على تحسين ظروف المعيشة، ومحاربة الظلم والهجوم الشرس للرأسمالية ضد العمال فى شمال أفريقيا.

وفرحات حشاد هو أحد قادة الحركة الوطنية فى تونس، وساهم فى تأسيس الاتحاد العام للعمال التونسيين عام 1936، واغتيل فى عام 1952 من قبل جهاز المخابرات الفرنسية.

>ومن أخبار المغرب اليوم أيضا، ما ذكرته وسائل الإعلام المغربية حول استعداد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوف روس، لتقديم عرضه، اليوم، بمجلس الأمن الدولى حول زياراته الثلاث الأخيرة لكل من المغرب والجزائر ومخيمات تندوف، بهدف إحياء المفاوضات بين الرباط و"جبهة البوليساريو"، لكن هدف التحرك الذى دعا إليه بان كى مون، شهر نوفمبر الماضى، لم يكتب له أن يتحقق، حيث إن المملكة رفضت استئناف التفاوض المباشر مع هذا التنظيم الانفصالى.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما ذكرته شبكة CNN حول اعتقال الأمن الإسبانى، أمس، شخصين من اًصول مغربية فى إقليم كاتالونا وجزر الكنارى، بتهمة "التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد إسبانيا وفرنسا وتجنيد مقاتلين لصالح داعش"، بينما اعتقل الأمن المغربى شخصين للاشتباه فى ارتباطهما بالتنظيم ذاته.