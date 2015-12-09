حزب الله يعلن استهداف قيادى فى جبهة النصرة على الحدود مع سوريا

>أعلن حزب الله اللبنانى الاربعاء انه استهدف موكبا لجبهة النصرة فى جرود بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، ما ادى الى مقتل مسؤول قيادى فى هذا التنظيم الجهادى وثمانية عناصر اخرين، وفق ما ذكرت قناة المنار التلفزيونية.

وافادت القناة التابعة للحزب والتى نشرت مشاهد حصرية للعملية، بأن "مجاهدى المقاومة استهدفوا موكب المسؤول فى جبهة النصرة المدعو أبو فراس الجبة والملقب ب+الاسمر+ لدى مرور موكبه فى وادى الخيل فى جرود عرسال (...) بعد رصد دقيق لتحركه"، ما اسفر عن مقتله وثلاثة من مرافقيه.

وأضافت انه بعدما "حاول مسلحو النصرة سحب جثثهم"، استهدف عناصر حزب الله الموكب مجددا "ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين آخرين".

ولبلدة عرسال فى منطقة البقاع (شرق) حدود طويلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح، وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتى الحدود.

وبحسب حزب الله، اندلعت اشتباكات بين الطرفين اثر استهداف الموكب "استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف المدفعية المباشرة"، وتزامنت مع استهداف الجيش اللبنانى "تجمعات مسلحى النصرة فى جرود عرسال بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ".

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية فى لبنان من جهتها ان "مدفعية الجيش استهدفت المسلحين فى جرود عرسال، ما ادى الى وقوع اصابات فى صفوفهم".

واوردت حسابات قريبة من جبهة النصرة على مواقع التواصل الاجتماعى خبر مقتل الجبة خلال "اشتباكات فى جرود بلدة فليطة" السورية قرب الحدود مع لبنان، واصفة اياه ب"القيادى فى جيش الفتح" فى منطقة القلمون.

وبحسب حزب الله، تزعم الجبة فى وقت سابق "لواء أحرار القلمون"، قبل ان "يبايع" مؤخرا جبهة النصرة، و"ينضوى تحت إمرته ما لا يقل عن سبعين مسلحا".

ويأتى مقتل المسلحين بعد اطلاق جبهة النصرة فى الاول ديسمبر 16 عسكريا لبنانيا كانوا مخطوفين لديها منذ اكثر من عام بموجب صفقة تبادل شملت اطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين وتسليم المسلحين مواد اغاثية.

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