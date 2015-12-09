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أخبار اليمن اليوم.. الحوثيون يقصفون عشوائيا الأحياء السكنية فى مدينة تعز

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أخبار اليمن اليوم.. الحوثيون يقصفون عشوائيا الأحياء السكنية فى مدينة تعز أخبار اليمن اليوم.. الحوثيون يقصفون عشوائيا الأحياء السكنية فى مدينة تعز
ركزت أخبار اليمن اليوم على أخبار نقلتها عدد من وسائل الإعلام العربية، تفيد بأن المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح قصفوا بعشوائية جنونية الأحياء السكنية فى مدينة تعز جنوب غربى البلاد، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال.

وأوضحت أخبار اليمن اليوم أن انفجارات كبيرة هزت مدينة تعز جراء هذا القصف العشوائى، وأوضحت أن القصف طال قلعة القاهرة التاريخية، التى تشرف على مدينة تعز وتتمركز فيها قوات موالية للشرعية، مشيرة إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على تجمع للمدنيين فى شارع مستشفى الثورة، بالإضافة إلى إصابة طفل بطلقة قناص حوثى فى شارع الأربعين.

وكانت القوات الموالية للشرعية فى اليمن قد استعادت مواقع فى الخط الواصل بين الشريجة والراهدة جنوب شرقى تعز كانت تتمركز فيها تلك الميليشيات.. فى هذه الأثناء قصفت مقاتلات التحالف العربى - الذى تقوده - أهدافا للحوثيين والقوات الموالية لصالح فى أطراف مدينة البيضاء مركز محافظة البيضاء.

كما أبرزت أخبار اليمن اليوم تصريحات عيدروس الزبيدى، محافظ عدن الجديد، والتى أكد فيها أن الملف الأمنى ومحاربة تنظيمى "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين وكل الجماعات الإرهابية، وإنهاء المظاهر المسلحة فى عدن والجنوب بشكل عام هى أهم أولويات برنامجه لإدارة عدن واستعادة هيبة الدولة وفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء لأحد.

وقال الزبيدى فى تصريحات نشرتها وسائل الإعلام فى عدن اليوم الأربعاء: "إن الجماعات المسلحة التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى مدينة عدن هى جماعات مدعومة وممولة من قبل الرئيس السابق".

وأكد محافظ عدن الجديد - حسبما أوضحت أخبار اليمن اليوم - أن الملف الأمنى سيتم رسمه قريبا وحل جميع المشاكل التى تعوق استقرار العاصمة، موضحا أن هناك خطة أمنية جاهزة للمحافظة والقيادات الأمنية بها ستتم بالتنسيق مع قيادات لمقاومة الجنوبية وقوات التحالف لمواجهة كل الجماعات الإرهابية التى تعبث بأمن واستقرار ومصالح المواطنين ومؤسسات الدولة بعدن، وكل مدن الجنوب من شأنها فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار ومحاربة كل المظاهر غير القانونية من أى جماعة أو جهة كانت.

وكان الزبيدى وهو قائد مقاومة محافظة الضالع والقيادى فى الحراك الجنوبى قد عين محافظا لعدن أمس الأول، بعد يوم واحد من اغتيال سلفه اللواء جعفر محمد سعد فى عملية إرهابية.

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مصر 365

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