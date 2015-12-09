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المجلس التنفيذى لـ"السويس": المحافظ شدد على متابعة الاشتراطات والمعايير الطبية

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المجلس التنفيذى لـ"السويس": المحافظ شدد على متابعة الاشتراطات والمعايير الطبية المجلس التنفيذى لـ"السويس": المحافظ شدد على متابعة الاشتراطات والمعايير الطبية
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على مدير عام الصحة دكتور لطفى عبد السميع توفير الخدمات الصحية والعلاج بالمستشفيات الحكومية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والمرور الدورى على المستشفيات الخاص.

وجاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور مديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذى، بحسب بيان للوزارة، والذى أضاف، أن المحافظ أكد المتابعة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الطبية المنظمة لذلك وإعداد تقرير دورى عن سير العمل بالمستشفيات الخاصة لمحاسبة المقصرين وإغلاق المستشفيات المخالفة من خلال اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر ومكافحة العدوى بمديرية الصحة.

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