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محافظ الدقهلية: تشكيل مجلس تنفيذى للمحافظة يضم نواب البرلمان

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محافظ الدقهلية: تشكيل مجلس تنفيذى للمحافظة يضم نواب البرلمان محافظ الدقهلية: تشكيل مجلس تنفيذى للمحافظة يضم نواب البرلمان
التقى اليوم حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أعضاء مجلس النواب الناجحين بالمحافظة، معبراً عن سعادته وفرحته بحصول الدقهلية على أعلى نسبة تصويت بين محافظات الجمهورية، مما يدل على وعى المواطن الدقهلاوى باستكمال خارطة الطريق من خلال انتخابات نزيهة.
>اليوم السابع -12 -2015

وأكد المحافظ خلال لقائه النواب لتحديد آليات ومعايير التواصل بين الأجهزة التنفيذية وممثلى الشعب للارتقاء وتطوير كل الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، على ضرورة الاتحاد والتوافق بين الجميع من أجل الهدف الأسمى مصلحة الوطن.
>اليوم السابع -12 -2015

وأعلن المحافظ خلال اللقاء تشكيل مجلس أمناء لمحافظة الدقهلية يضم نواب البرلمان وبعضا من الشخصيات التى تساهم فى إنجاح مهمته فى الارتقاء بكل القطاعات بالمحافظة مع تخصيص مقر للمجلس بديوان عام المحافظة، لتسهيل كل الإجراءات، فضلا عن دراسة إقامة مقر بكل مركز لخدمة جميع المواطنين.
>اليوم السابع -12 -2015

وأوضح المحافظ جميع احتياجات المحافظة فى جميع القطاعات والصحة، مياه الشرب والصرف الصحى، التعليم، الزراعة، الطرق، مراكز الشباب والملاعب، وآليات تلبية تلك الاحتياجات لتتم دراستها، وبحثها فى الموعد القادم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات لكى نعمل بروح الفريق الواحد.
>اليوم السابع -12 -2015

وفى السياق ذاته استعرض النواب بعض المتطلبات الخاصة بدوائرهم، حيث أكد المحافظ أننا جميعاً نعمل من أجل هدف واحد وهو خدمة المواطن والمحافظة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة كل التشريعات والإجراءات التنفـيذية فى مجلس الشعب التى من شأنها التيسير على المواطنين.

وطالب المحافظ الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء بعدها تم ترديد قسم الولاء، لتكون الشفافية أساس التعامل والقضاء على جميع العناصر الفاسدة بنطاق المحافظة، وأن نعاهد الله على أن نعمل جميعاً فى خدمة المواطن والمصلحة العامة من خلال رؤية واضحة وخطة طموحة للنهوض بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

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مصر 365

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