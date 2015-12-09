رئيس جامعة المنصورة يوقع عقد تجهيز مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجديد

وقع الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، اليوم عقد تجهيز العمليات والعناية المركزة بالدور الأول والثانى والثالث بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمبلغ 80 مليون جنيه لتنفيذها خلال العام المقبل وذلك بالاتفاق مع وزارة الدفاع –جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة- كشريك مسئول على تنفيذ العمليات مع الشركات المتخصصة في ذلك مع شركة ماكيه الألمانية.

وتم الاتفاق على أجهزة التعقيم للعمليات بالدور الثانى والثالث بالمبنى بنفس التوقيت تحت إشراف الدكتور إيهاب سعد المشرف على إنشاء المركز .

وجارٍ الاتفاق على التجهيزات الأخرى للمبنى من أسانسيرات وشيلرات التكييف والمعامل والحماية المدنية والقسطرة التشخيصية والعلاجية خلال الفترة المقبلة حيث سيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل ليتم افتتاحها الرسمى بعد الانتهاء من المبانى الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية من قبل المتبرع لإنشاء المبنى.