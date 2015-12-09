انطلاقة برامجية لقناة «دريم» في ثوبها الجديد 2016

استقر مجلس إدارة قناة «دريم»،على موعد إطلاق الخريطة البرامجية لقناة، في يناير من العام المقبل 2016، حيث تنطلق القناة في ثوبها وشكلها الجديد، بعد انتهاء خطة تطوير محتوى ومضمون برامج القناة.

وإطلاق مجموعة جديدة من البرامج، سواء اليومية أو الأسبوعية، تحت إشراف الدكتور محمد خضر مدير القناة، عقب عودته لإدارة «دريم» منذ شهريا تقريباً.

وأكد الدكتور محمد خضر مدير عام القناة «دريم»، أن هناك مفاجآت يعد بها المشاهدين في الانطلاقة الجديدة لــ «دريم»، حيث تم تطوير محتوى جميع البرامج، وأيضا تطوير شكل ديكورات الاستوديوهات، واستحداثها ببعض الكاميرات الجديدة، لإخراج محتوى إعلامي متميز على الشاشة.

وأوضح مدير عام القناة «دريم» في تصريحات صحفية اليوم، بأن «دريم»سيتم تطوير محتواها بالمجموعة الموجودة حاليا، والتي ساهمت في بناء القناة من البداية، ولن يتم إضافة عناصر جديدة أو تغيير أحد، إلا في أضيق الحدود في حالة الاحتياج إلى ذلك.

وأشار الدكتور «خضر» إلى أن هناك برامج جديدة ستنطلق مع الشكل الجديد لــ «دريم» بأفكار متميزة ومختلفة عن القنوات الأخرى، في إطار حرص الدكتور أحمد بهجت مالك «دريم» لعودة القناة الى بريقها، مثلما بدأت منذ عدة سنوات، عندما أطلق أول قناة فضائية في مصر، وكانت تحتل المرتبة الأولى.

وتابع مديرعام القناة «دريم» قائلاً ”بالرغم من الأزمة المالية التي كانت تمر بها القناة، إلا أن برامجها تصدرت التقارير الأخيرة لوكالة “أبسوس” لتنصيف البرامج، كما أن هناك مجموعة الأفكار ستظهر في الشكل الجديد للقناة ستنال إعجاب المشاهدين، وذلك بفضل جهود العاملين بالقناة، الذين دخلوا في تحدي مع انفسهم، لعودة «دريم» لبريقها بعيداً عن الازمات المالية التي تمر بها”.