صور|توقيع الكشف على 1870 حالة خلال قافلة طبية ببلقاس

توجهت قافلة طبية إلى قرية 28 بصار التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وإشراف الدكترو سعد مكىي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن 1870 حاله قد تلقوا العلاج خلال القافله الطبيه التى توجهت صباح اليوم إلى قرية بصار التابعه لمركز بلقاس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن عدد الفحوصات المعملية بلغت 232 وعدد من صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة 8 وتم تحويل 17 حالة للمستشفى.

وأشار الدكتور سعد مكى إلى أنه إصدر قرارات بعلاج 8 أفراد على نفقة الدولة وتم تحويل 17 حالة أخرى للمستشفى.