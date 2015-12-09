أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور|توقيع الكشف على 1870 حالة خلال قافلة طبية ببلقاس

Google+ Print
صور|توقيع الكشف على 1870 حالة خلال قافلة طبية ببلقاس صور|توقيع الكشف على 1870 حالة خلال قافلة طبية ببلقاس

توقيع الكشف على 1870 حاله بالدقهلية

توجهت قافلة طبية إلى قرية 28 بصار التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وإشراف الدكترو سعد مكىي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن 1870 حاله قد تلقوا العلاج خلال القافله الطبيه التى توجهت صباح اليوم إلى قرية بصار التابعه لمركز بلقاس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن عدد الفحوصات المعملية بلغت 232 وعدد من صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة 8 وتم تحويل 17 حالة للمستشفى.

وأشار الدكتور سعد مكى إلى أنه إصدر قرارات بعلاج 8 أفراد على نفقة الدولة وتم تحويل 17 حالة أخرى للمستشفى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا