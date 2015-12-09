أخبار عاجلة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
فينجر: أعتقد أن سانشيز يريد البقاء -
كونتي: استعادة «أكي» قرار صائب -
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات -
«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والجزر.

وقد تسقط بعض الأمطار والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية الغربية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح .. شمالية غربية  - شمالية شرقية / 24 - 32 كم/ ساعة بوجه عام تصل  45 كم/ ساعة أحيانا فوق البحر.    
>                         
> البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة شمالا ..  بارتفاع قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و57 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و7 دقائق مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      16              85       35 .
> دبي                        25      16              80       30 .
> الشارقة                   26       14              80       25.
> عجمان                    25       17             80       30.
> أم القيوين                26        13              80       30 .
> رأس الخيمة              24       20              85       40 .
> الفجيرة                   26       20              80       35.
> العين                     25       13              85       30 .
> ليوا                       25      14               90       35 .
> الرويس                  24      16               85       30 .
> السلع                    24       14               85       25.
> دلما                      22      17               85       40 .
> طنب الصغرى          23      18               80       35 .
> طنب الكبرى            23      18               80       35 .
> أبوموسى               24       16               85       40.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية