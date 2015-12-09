الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والجزر.

وقد تسقط بعض الأمطار والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية الغربية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية / 24 - 32 كم/ ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ ساعة أحيانا فوق البحر.

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> البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة شمالا .. بارتفاع قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و57 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و7 دقائق مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 26 16 85 35 .

> دبي 25 16 80 30 .

> الشارقة 26 14 80 25.

> عجمان 25 17 80 30.

> أم القيوين 26 13 80 30 .

> رأس الخيمة 24 20 85 40 .

> الفجيرة 26 20 80 35.

> العين 25 13 85 30 .

> ليوا 25 14 90 35 .

> الرويس 24 16 85 30 .

> السلع 24 14 85 25.

> دلما 22 17 85 40 .

> طنب الصغرى 23 18 80 35 .

> طنب الكبرى 23 18 80 35 .

> أبوموسى 24 16 85 40.