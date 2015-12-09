مفاجأة.. ألعاب الـ3D تحسن ذاكرة مرضى الزهايمر بنسبة 12% خلال أسبوعين

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ألعاب الفيديو الحديثة التى ظهرت مؤخرا التى يطلق عليها اسم "3D"، تلعب دورا رئيسيا فى تحسين ذاكرة الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن ألعاب الـ3D، تحسن من الذاكرة للأشخاص الذين يعانون من الخرف والزهايمر بنسبة تتعدى 12% عند استخدامها نصف ساعة فى اليوم لمدة أسبوعين.

ووجد الباحثون من جامعة إيرفين (UCI) فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الألعاب ثلاثية الأبعاد تساعد الناس على أداء أفضل فى اختبارات الذاكرة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد لها دور أساسى فى تعزيز منطقة الحصين المسئولة عن الذاكرة.

وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام هذا الاكتشاف لابتكار أساليب جديدة لمنع أو علاج الخرف وفقدان الذاكرة، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.